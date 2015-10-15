焦点：中国9月社融及信贷增势向好 经济弱势货币政策宽松空间犹存

采写 上海/北京中文部； 撰写 侯向明

路透北京10月15日 - 受居民和企业中长期贷款明显改善的推动，中国9月新增贷款创纪录同期最高；而委托贷款和债券融资规模增加亦推动社融增量同比多增。分析人士认为，新增贷款超预期反映整体信贷需求出现好转，而资金面持续改善加之财政继续发力将有助于经济逐步企稳。

他们并称，央行年内一系列放松举措的效应正在显现，未来信贷或会继续保持高增速；而在制造业依然疲弱，且工业生产低迷的情况下，货币政策仍有宽松余地。

招商证券固定收益研究团队的孙彬彬和高志刚称，9月各项金融数据表现均有所超预期，信贷和社融表现较好，反应实体融资需求有所改善，财政支出继续发力，在宽财政和宽信用的双重支撑下，宏观经济底部仍有支撑。

“分类来看，居民中长期贷款继续大幅增加，反映地产消费需求依然旺盛，企业中长期贷款当月新增3,555亿，占比大幅反弹至33.9%；而票据融资滑落至不足300亿，反映整体信贷需求有所好转。”他们并援引数据指出。

中国央行数据显示，9月新增人民币贷款1.05万亿元，创有纪录来同期最高，远高于此前路透8,855亿元的调查中值；月末广义货币供应量(M2)同比增长13.1%，略低于此前路透13.2%的调查中值。此外，9月社会融资规模增量为1.30万亿元，比去年同期多2,145亿元。

中国银行国际金融研究所宏观研究主管周景彤称，从最新金融数据看，之前货币政策放松的效果正在显现，M2增速保持总体稳定且较为宽松，人民币贷款超出预期。但货币放松的幅度，和经济的表现并不是十分匹配，经济下行压力依然较大，企业融资成本下降但不是十分明显。

“目前，稳经济不能单靠货币政策来刺激和拉动，还需要财税、投资等多种手段的协调配合，也需要金融改革的进一步跟进以及货币政策新框架的构建。”他说。

民生银行金融市场部首席分析师李志强亦指出，目前环境下信贷高速增长说明需求和机构放贷意愿有明显的变化，不过从近期经济数据来看，央行宽松的基调不会变，仍有必要呵护经济企稳的苗头。

据统计局昨日公布的数据表明，国内基本面依然未有见改善迹象，货币宽松余地犹在。数据显示，中国9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PPI跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间。

**降息还是降准？**

无论是采购经理人指数(PMI)还是外贸和CPI等经济数据，均表明基本面表现不佳，这令市场人士有着一致的宽松预期，不过在具体货币放松工具的使用上则存分歧。

主张降息的认为目前中国经济通缩风险在不断加大，且实体经济领域融资成本并未明显下降；而主张降准的则指出，外汇占款仍在减少，同时存款准备金率依然高企。

海通证券宏观分析师姜超和顾潇啸在数据公布后的点评称，M2下降或受外占下降影响较大，货币增速回落，增加通缩压力；三季度GDP增速大概率将降至7%以下，9月信贷回升降低降准概率，但物价回落通缩风险加大，意味着降息空间再度打开。

三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳亦认为，从官方对三季度经济数据的表态来看，情况依旧不乐观。

“CPI压力不大，我们认为年底前还是有降息一次的可能，以稳定经济。至于降准，则要看市场对流动性的需求，或者说央行是否需要通过降准，来释放一个持续宽松的信号。”他说。

而兴业银行兼华福证券首席经济学家鲁政委则指出，考虑到外汇占款已周期性见顶，降准早就该做更多，以便稳定市场的流动性预期，同时推动资金成本和融资成本下降；在降准通道中，应搭配使用正、逆回购，以做到流动性的平稳释放和锚定货币市场关键期限利率。

为应对经济下行压力的加大，中国央行今年以来已四次降准和四次降息，同时中国政府亦推进了一系列改革和经济刺激措施。但在三季度经济数据出炉前，对经济的悲观预期浓厚，降息降准呼声再起。

中国将于下周一（19日）发布三季度GDP等宏观数据。路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009年金融危机以来最低；固定资产投资持于较低增速，加之上半年金融业对经济增长的贡献减弱，都将使GDP承压。

另一份路透调查显示，到年底前中国央行预计降息25个基点，下调存款准备金率50个基点。 （完）