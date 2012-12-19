美国热股: 分众传媒劲扬逾7%,因其同意被收购

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透12月19日 - 中国广告播放公司分众传媒 周三称,同意被由私募股权基金凯雷投资集团(Carlyle Group)牵头的财团以约36亿美元的价格收购.
收购报价为每份美国存托股份(ADS)27.50美元,一份ADS相当于五份普通股,较周二ADS收盘价溢价15%.
消息发布后,分众传媒股价上涨7.0682%,报25.60美元.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 李军)
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选