美联储1月26-27日货币政策会议后发布的声明全文

路透华盛顿1月27日 - 以下为美国联邦储备委员会(美联储/FED)1月26-27日货币政策会议后发布的声明全文:

联邦公开市场委员会(FOMC)自12月会议以来获得的信息显示，尽管去年年底经济成长放缓，但就业市场状况进一步改善。近几个月家庭支出和企业固定投资一直处于温和增长，楼市出现进一步改善，但净出口疲弱，库存投资放缓。近期包括就业强劲增长在内的一系列就业市场指标显示就业资源利用不足的情况进一步减轻。通胀仍在委员会的2%较长期目标水准之下，部分是因能源价格下跌以及非能源产品进口价格降低。基于市场的通胀补偿指标进一步下滑，一些调查显示近几个月较长期通胀预期基本上变动不大。

委员会将依照法定的目标，寻求促进就业最大化和物价稳定。委员会目前预计，随着逐步调整货币政策立场，经济活动将继续温和扩张，就业市场指标将继续增强。预计短期内通胀仍保持低位，部分因能源价格进一步下滑，但预计将在中期升至2%，因能源和进口价格下挫的暂时性影响消退及就业市场进一步增强。委员会将继续密切关注全球经济和金融市场发展，并评估对就业市场和通胀的影响，以及经济前景风险是否平衡。

鉴于经济前景，委员会决定维持联邦基金利率目标区间在0.25-0.5%。货币政策立场将保持宽松，因此会支持就业市场状况进一步改善及通胀回升至2%。在决定未来调整联邦基金利率目标区间的时机和规模时，委员会将评估向就业最大化以及2%通胀目标相关的经济状况的已实现和预期的进展。评估将考量广泛的信息，包括就业市场状况数据、通胀压力和通胀预期指标，以及金融市场发展读数和国际情势发展。鉴于目前通胀仍未达到2%目标，委员会将密切监控向通胀目标取得的实际和预期的进展。委员会预计，经济未来的发展只能为逐步上调联邦基金利率提供理据；联邦基金利率可能在一段时间内会维持在低于预计在较长期内保持的水准。不过，联邦基金利率实际路径将取决于未来数据展现的经济前景。

委员会维持把所持机构债和机构MBS回笼本金再投资到机构MBS的现有政策，以及通过标购继续延长所持公债年期。委员会预计在开展将联邦基金利率水准正常化一段时间内仍会这么做。委员会透过这一政策持有庞大的较长期证券仓位应会有助于维持宽松的金融市场状况。

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席叶伦、副主席杜德利、理事布雷纳德、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、理事费舍尔、堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治、克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特、理事鲍威尔、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、理事塔鲁洛。(完)