恒天然获利下滑 在华扩张雄心不改

路透惠灵顿3月26日（记者 Naomi Tajitsu） -全球最大的乳制品出口商新西兰恒天然周三称，尽管其上半年获利大幅下滑，并不影响其在中国推广更多自营品牌乳制品以及扩大在中国食品服务业务的步伐。

恒天然周三公布上半年获利下滑41%。但该公司仍继续推进在中国等市场扩张的计划。该公司1月通过发行五年期点心债筹资12.5亿元人民币，因此有充分资金支持其在华扩张。

恒天然首席执行官TheoSpierings在接受路透采访时表示，可能在2014年或2015年宣布在华兴建一超高温灭菌（UHT）乳制品工厂，这将是其在中国首个生产工厂。

恒天然努力在消费品牌和食品服务领域扩张，因这些领域的利润率更高。该公司去年在中国推出安佳品牌UHT牛奶以及安满品牌婴幼儿配方奶粉。

Spierings表示，公司还致力于扩张在华食品服务，现在在中国，市场超过一半的披萨使用的是恒天然芝士。

恒天然向北京、上海和其他18个城市的餐厅、酒店和快餐店供应奶油和芝士。（完）

编译：李富强 发稿：路透

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