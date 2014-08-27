恒天然结盟中国贝因美 扩大在华婴儿食品市场业务

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透惠灵顿8月27日 - 全球最大的乳制品出口商--恒天然(Fonterra)(FSF.NZ)周三称，将收购中国乳制品加工商--贝因美(002570.SZ)至多20%股权，以期扩大在中国婴儿食品市场的份额。
贝因美是中国最大的牛奶加工商之一，将在中国分销恒天然安满品牌婴儿食品。
恒天然控制全球约三分之一的乳制品出口市场，也表示将投资5.55亿新西兰元(4.6331亿美元)提高在新西兰的奶粉加工产能。
公司确认对2014/15牛奶农场收购价格预测为每千克牛乳固形物6新西兰元，并预计今年稍晚全球牛奶价格将回升。2014年初以来牛奶价格大跌近70%。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 龚芳)
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路透香港4月28日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油周四公布，今年首季扭亏为盈，得益于油价上升，惟炼油业务利润降逾四成。
路透北京4月28日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行周四晚间公布，2017年第一季度实现归属于股东的净利润为700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。