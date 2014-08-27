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中国财经 | 2014年 8月 27日 星期三 10:30 BJT

恒天然结盟中国贝因美 扩大在华婴儿食品市场业务

路透惠灵顿8月27日 - 全球最大的乳制品出口商--恒天然(Fonterra)(FSF.NZ)周三称，将收购中国乳制品加工商--贝因美(002570.SZ)至多20%股权，以期扩大在中国婴儿食品市场的份额。

贝因美是中国最大的牛奶加工商之一，将在中国分销恒天然安满品牌婴儿食品。

恒天然控制全球约三分之一的乳制品出口市场，也表示将投资5.55亿新西兰元(4.6331亿美元)提高在新西兰的奶粉加工产能。

公司确认对2014/15牛奶农场收购价格预测为每千克牛乳固形物6新西兰元，并预计今年稍晚全球牛奶价格将回升。2014年初以来牛奶价格大跌近70%。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 龚芳)

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