恒天然携手天猫生鲜将在中国销售家庭装冰淇淋

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透惠灵顿6月16日 （记者 Charlotte Greenfield） - 新西兰乳制品集团恒天然(FCG.NZ)计划通过互联网在中国试销家庭装冰淇淋。恒天然在乳制品价格下跌后，将其重点转移至利润率较高的消费产品。
恒天然周二称，将在阿里巴巴(BABA.N)旗下的天猫电商平台销售“Tip Top”品牌冰淇淋。
据市场研究咨询公司英敏特（Mintel）的研究，中国是全球最大冰淇淋市场，截至2014年的六年里销售猛增90%，至114亿美元。但英敏特提醒称，中国大量的本土低价冰淇淋品牌可能对国际竞争者构成挑战。
恒天然称，中国家庭装冰淇淋市场仍然较小。
“尽早进入家庭装冰淇淋市场、建立我们的系统并投入运营、了解消费者想要什么很重要，如此我们才能迅速抓住出现的机会。”Tip Top品牌负责人Kim Ballinger在声明中称。
天猫将销售与新西兰当地一样的两升家庭装Tip Top冰淇淋，有六种口味，包括在新西兰受欢迎的“hokey pokey”冰淇淋。
Ballinger指出，“我们的研究发现，中国消费者想要买到与在新西兰吃到的完全一样的产品。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。