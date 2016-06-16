恒天然携手天猫生鲜将在中国销售家庭装冰淇淋

中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
(本文由路透中文网编译提供)
路透惠灵顿6月16日 （记者 Charlotte Greenfield） - 新西兰乳制品集团恒天然 计划通过互联网在中国试销家庭装冰淇淋。恒天然在乳制品价格下跌后，将其重点转移至利润率较高的消费产品。
恒天然周二称，将在阿里巴巴 旗下的天猫电商平台销售“Tip Top”品牌冰淇淋。
据市场研究咨询公司英敏特（Mintel）的研究，中国是全球最大冰淇淋市场，截至2014年的六年里销售猛增90%，至114亿美元。但英敏特提醒称，中国大量的本土低价冰淇淋品牌可能对国际竞争者构成挑战。
恒天然称，中国家庭装冰淇淋市场仍然较小。
“尽早进入家庭装冰淇淋市场、建立我们的系统并投入运营、了解消费者想要什么很重要，如此我们才能迅速抓住出现的机会。”Tip Top品牌负责人Kim Ballinger在声明中称。
天猫将销售与新西兰当地一样的两升家庭装Tip Top冰淇淋，有六种口味，包括在新西兰受欢迎的“hokey pokey”冰淇淋。
Ballinger指出，“我们的研究发现，中国消费者想要买到与在新西兰吃到的完全一样的产品。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
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