恒天然携手天猫生鲜将在中国销售家庭装冰淇淋

(本文由路透中文网编译提供)

路透惠灵顿6月16日 （记者 Charlotte Greenfield） - 新西兰乳制品集团恒天然 计划通过互联网在中国试销家庭装冰淇淋。恒天然在乳制品价格下跌后，将其重点转移至利润率较高的消费产品。

恒天然周二称，将在阿里巴巴 旗下的天猫电商平台销售“Tip Top”品牌冰淇淋。

据市场研究咨询公司英敏特（Mintel）的研究，中国是全球最大冰淇淋市场，截至2014年的六年里销售猛增90%，至114亿美元。但英敏特提醒称，中国大量的本土低价冰淇淋品牌可能对国际竞争者构成挑战。

恒天然称，中国家庭装冰淇淋市场仍然较小。

“尽早进入家庭装冰淇淋市场、建立我们的系统并投入运营、了解消费者想要什么很重要，如此我们才能迅速抓住出现的机会。”Tip Top品牌负责人Kim Ballinger在声明中称。

天猫将销售与新西兰当地一样的两升家庭装Tip Top冰淇淋，有六种口味，包括在新西兰受欢迎的“hokey pokey”冰淇淋。

Ballinger指出，“我们的研究发现，中国消费者想要买到与在新西兰吃到的完全一样的产品。”（完）