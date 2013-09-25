恒天然继续推进在华自主品牌配方奶计划

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透惠灵顿9月25日（记者 Naomi Tajitsu） - 全球最大乳企恒天然(FSF.NZ)未受近期肉毒杆菌事件和中国当局反垄断和商业贿赂调查影响，继续推进在华自主品牌配方奶的计划。
中国对外国配方奶企业而言极具吸引力。中国配方奶市场规模达124亿美元，到2017年还有望翻一番。不过，媒体报道称有企业通过贿赂医院工作人员，向新生儿父母推销奶粉，外企因此受到关注。
此外，中国当局还向六家乳粉生产企业的价格垄断行为开出高达1.1亿美元的罚单，而受罚企业多为外企。
虽然中国是恒天然最大的出口市场，但在2008年三聚氰胺事件后，该公司一直没有在中国市场销售自主品牌的婴幼儿配方奶产品。
当时涉及三聚氰胺事件的是中国乳企三鹿集团，该集团已因这起丑闻破产，而持有其股份的恒天然则因揭发不力而饱受诟病。
恒天然中国扩张计划还包括在2016年前建一家超高温瞬时灭菌（UHT）乳品加工厂，这些均属于该公司通过高附加值产品创收的全球计划的一部分。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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