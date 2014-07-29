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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 13:08 BJT

新西兰个股：恒天然下调新一季对奶农付款预估，因价格下跌及需求减少

路透惠灵顿7月29日 - 新西兰乳品巨头恒天然(Fonterra) 将新一季给牛奶供应商的付款预估下调14%，因全球价格大跌及汇率高企。

恒天然周二表示，将2014/15年每公斤乳固体预估付款额下调至6.00新西兰元(5.12美元)，5月时的最初预估为每公斤7.00新西兰元。

恒天然称，下调的原因是因为全球乳产品价格大跌、需求下滑以及新西兰元汇率高企。自2月以来，恒天然产品的全球拍卖价格已经下跌34%。(完)

(编译 李春喜 审校 张若琪)
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