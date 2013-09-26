恒天然继续推进在华自主品牌配方奶计划

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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(本文由路透中文网编译提供)
路透惠灵顿9月25日 - 全球最大乳企恒天然 未受近期肉毒杆菌事件和中国当局反垄断和商业贿赂调查影响，继续推进在中国推出自主品牌配方奶的计划。
中国对外国配方奶企业而言极具吸引力。中国配方奶市场规模达124亿美元，到2017年还有望翻一番。不过，媒体报道称有企业通过贿赂医院工作人员，向新生儿父母推销奶粉，外企因此受到关注。
此外，中国当局还向六家乳粉生产企业的价格垄断行为开出高达1.1亿美元的罚单，而受罚企业多为外企。
虽然中国是恒天然最大的出口市场，但在2008年三聚氰胺事件后，该公司一直没有在中国市场销售自主品牌的婴幼儿配方奶产品。
当时涉及三聚氰胺事件的是中国乳企三鹿集团，该集团已因这起丑闻破产，而持有其股份的恒天然则因揭发不力而饱受诟病。
恒天然中国扩张计划还包括在2016年前建一家超高温瞬时灭菌（UHT）乳品加工厂，这些均属于该公司通过高附加值产品创收的全球计划的一部分。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌(完)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编