国家质检总局称四家企业或进口涉及恒天然受污染乳制品

路透上海8月4日 - 在全球最大乳品出口商恒天然(Fonterra)爆出乳制品受污染事件后，中国国家质量监督检验检疫总局周日称，经中国和新西兰双方核查，现初步确定有四家中国境内进口商进口了可能受到肉毒杆菌污染的恒天然集团产品。

刊登在国家质检总局网站的新闻稿指出，上述四家企业为：杭州娃哈哈保健食品有限公司和杭州娃哈哈进出口有限公司；上海市糖业烟酒（集团）有限公司；多美滋婴幼儿食品有限公司。上述进口企业已对涉及的问题产品采取追溯、召回等措施。

新西兰恒天然公司周五发布消息，称该公司一个工厂2012年5月生产的浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌。中国国家质检总局称，已要求进口商立即召回可能受污染产品；要求各地检验检疫机构进一步加强新西兰输华乳制品的检验监管。

牛奶和配方奶粉安全是中国家庭密切关注的问题；国内主要乳业集团--蒙牛乳业(2319.HK)的产品曾被国家质检总局验出致癌物质黄曲霉素(M1)超标，伊利股份(600887.SS)部份婴幼儿奶粉被检出汞含量超标，最早则是2008年三聚氰胺有毒奶粉曾造成至少六名幼儿死亡和30万名幼儿中毒。(完)

参看相关细节，请点选中国国家质检总局网站(www.aqsiq.gov.cn/)

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。