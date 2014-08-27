企业并购：恒天然结盟中国贝因美，以扩大在中国婴儿食品市场业务

中美关系：美国减税是在挑起税务战，使国际税收秩序陷入混乱--人民日报
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
恒天然控制全球约三分之一的乳制品出口市场，也表示将投资5.55亿新西兰元(4.6331亿美元)提高在新西兰的奶粉加工产能。
公司确认对2014/15牛奶农场收购价格预测为每千克牛乳固形物6新西兰元，并预计今年稍晚全球牛奶价格将回升。2014年初以来牛奶价格大跌近70%。(完) (编译 王丽鑫； 审校 龚芳)
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。