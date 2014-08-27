版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 27日 星期三 09:37 BJT

企业并购：恒天然结盟中国贝因美，以扩大在中国婴儿食品市场业务

恒天然控制全球约三分之一的乳制品出口市场，也表示将投资5.55亿新西兰元(4.6331亿美元)提高在新西兰的奶粉加工产能。

公司确认对2014/15牛奶农场收购价格预测为每千克牛乳固形物6新西兰元，并预计今年稍晚全球牛奶价格将回升。2014年初以来牛奶价格大跌近70%。(完) (编译 王丽鑫； 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐