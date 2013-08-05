恒天然执行长向消费者致歉 强调食品安全性

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京8月5日 - 新西兰恒天然(FSF.NZ)周一表示，两家使用恒天然原料的公司其乳制品安全无虞，因为肉毒杆菌在产品处理过程中会被杀死，他并重申食品安全是该公司的首要工作。
恒天然是全球最大乳品出口商，该公司周末时称部分产品可能遭肉毒杆菌污染。该公司表示，遭污染的浓缩乳清蛋白被出口至中国、马来西亚、越南、泰国和沙特阿拉伯，使用在制造婴儿奶粉及运动饮料等产品。
恒天然执行长Theo Spierings周一在北京的记者会中称，他来中国是为了使消费者安心并对污染事件致歉。他表示可口可乐(KO.N)和娃哈哈集团所出售的奶粉是安全的。
新西兰官员表示，中国已暂停从新西兰和澳大利亚进口部分乳制品。(完)
(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。