新西兰恒天然称打算成为点心债市场筹资常客

路透悉尼11月17日 - 新西兰乳品业者恒天然(Fonterra)(FCG.NZ)一名高层主管周二表示，随着恒天然扩大在中国的版图，公司准备成为在点心债市场筹借资金的常客。

今年稍早恒天然以点心债筹得10亿元人民币(1.57亿美元)，协助投资中国贝因美婴童食品(002570.SZ)的资金需求。

中国是恒天然的极重要市场，新西兰约四分之一乳制品出口销往中国，以满足中国日益增加的乳品需求。

“我们很自然要筹集人民币资金以因应这些业务，”恒天然资本市场部门总监Simon Till在瑞银澳洲会议场边表示。

Till不愿提出重返点心债市场筹资的具体时间，一部分是因为恒天然也能向中国国内的银行借入人民币，或是转换海外资金。

至于汇率方面，恒天然的首席财务官(CFO)Lukas Paravicini乐见新西兰元走贬，今年该货币已下跌了17%。

他预测，新西兰元兑美元将在0.63-0.65美元左右企稳。该货币对最新约报0.6459美元。新西兰元贬值对国内农户来说是一大福音，因为牛奶价格是以美元计价的。

由于中国经济增长放缓，全球奶制品供应过剩，奶制品价格急跌一直是困扰恒天然的一大问题。该公司已在全球裁员835人。

“除了那种任何公司都会有的正常人事变动外，我们预计不会再进行更多裁员了，”Paravicini说。

他表示对两大评级机构调降恒天然评级的决定表示失望。

上月，标准普尔和惠誉将恒天然公司评级分别降至A-和A，因其财务风险状况趋弱。

“我们给市场的指引是，我们希望保住评级不变，”Paravicini说。

“到今年底，我们的负债比率将为40-45%。”(完)