新西兰恒天然称打算成为点心债市场筹资常客

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透悉尼11月17日 - 新西兰乳品业者恒天然(Fonterra)(FCG.NZ)一名高层主管周二表示，随着恒天然扩大在中国的版图，公司准备成为在点心债市场筹借资金的常客。
今年稍早恒天然以点心债筹得10亿元人民币(1.57亿美元)，协助投资中国贝因美婴童食品(002570.SZ)的资金需求。
中国是恒天然的极重要市场，新西兰约四分之一乳制品出口销往中国，以满足中国日益增加的乳品需求。
“我们很自然要筹集人民币资金以因应这些业务，”恒天然资本市场部门总监Simon Till在瑞银澳洲会议场边表示。
Till不愿提出重返点心债市场筹资的具体时间，一部分是因为恒天然也能向中国国内的银行借入人民币，或是转换海外资金。
至于汇率方面，恒天然的首席财务官(CFO)Lukas Paravicini乐见新西兰元走贬，今年该货币已下跌了17%。
他预测，新西兰元兑美元将在0.63-0.65美元左右企稳。该货币对最新约报0.6459美元。新西兰元贬值对国内农户来说是一大福音，因为牛奶价格是以美元计价的。
由于中国经济增长放缓，全球奶制品供应过剩，奶制品价格急跌一直是困扰恒天然的一大问题。该公司已在全球裁员835人。
“除了那种任何公司都会有的正常人事变动外，我们预计不会再进行更多裁员了，”Paravicini说。
他表示对两大评级机构调降恒天然评级的决定表示失望。
上月，标准普尔和惠誉将恒天然公司评级分别降至A-和A，因其财务风险状况趋弱。
“我们给市场的指引是，我们希望保住评级不变，”Paravicini说。
“到今年底，我们的负债比率将为40-45%。”(完)
(编译 蔡美珍/白云; 审校 王洋/张若琪)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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