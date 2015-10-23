英国乡村小酒吧获评“2016米其林年度酒吧”

路透伦敦10月23日 - 《米其林指南》周五宣布，“屠夫手臂”（The Butchers Arms）获评“2016米其林年度酒吧”。“屠夫手臂”是一家位于英格兰西南格洛斯特附近的小酒吧，提供啤酒配煎鳕鱼和乳鸽。

米其林发布声明称，“屠夫手臂”从英国和爱尔兰的600家候选酒吧中脱颖而出斩获此殊荣。“屠夫手臂”在2011年赢得米其林星级。

“屠夫手臂”位于Eldersfield，在格洛斯特以北约16公里处，是一栋16世纪的红砖建筑。米其林称，酒吧可容纳约25位顾客。老板是詹姆斯·温特（James Winter）和伊丽莎白·温特（Elizabeth Winter）。

“他们开始经营的时候，詹姆斯和伊丽莎白的目标是打造一家‘真正的’乡村酒吧：一个让人宾至如归的舒适所在，当地人可以在下班后聚在这里，享受美食--而且尽管他们取得了美食上的巨大成功，这家酒吧完全保持了这种氛围，”《米其林指南》编辑Rebecca Burr说道。

米其林的声明称，詹姆斯年轻时与家人一起到法国旅行的时候，对天然产品和烹饪产生了兴趣，并称詹姆斯的烹饪技艺“越来越高超”。詹姆斯的母亲是法国人。（完）