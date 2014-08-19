专访：中国食品安全问题给泰国食品企业CPF带来良机--公司总裁

路透曼谷8月18日 - 泰国最大的肉类和饲料生产商Charoen Pokphand Foods(CPF) (CPF.BK)的业务蒸蒸日上，尤其在中国爆出食品安全问题后，又得到了日本麦当劳控股(2702.T)的鸡肉订单。

乌克兰冲突也令这家亚洲食品业巨头间接获益：俄罗斯为报复制裁而禁止从西方国家进口部分食品后，一些俄企转而从CPF进口鸡肉。

CPF总裁兼执行长Adirek Sripratak称，出口需求随之增加令泰国肉类价格上涨，可能帮助CPF今年的获利增长达到15%，超过其10%的目标。

“我们得到了麦当劳的订单。出口需求强劲推升鸡肉价格，公司将订单从国内现货市场转向出口客户，”他在路透专访中称。

上海福喜的食品安全问题被电视曝光后，包括日本企业在内的亚洲企业转而从泰国采购鸡肉。

“该行业现在供应短缺，中国出现食品安全问题后，人们要求我们增加供货，我们的订单已经满了，”Adirek称，“这是CPF的良机。”

“俄罗斯很想从我们这买鸡肉。他们每天都和我们联系，希望获得食品供应，”他称，并表示CPF正在就价格和出口量进行商谈。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 张荻)

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