厨师Jane Tran：让你在15分钟内吃到健康的外卖食物

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月21日（记者Matilda Egere-Cooper） - 厨师Jane Tran生于加拿大，三年前从美国来到伦敦。她推出的一种加拿大食物在伦敦奥运会期间流行起来，她还在伦敦经营了多家晚餐俱乐部，推广自己的家庭食谱世界化理念。

今年她加入了Eat First，这是一项科技创业及外卖服务，能将高质量的食物在15分钟内送达城市各处的办公室。该服务也在柏林推出，未来将长期在世界范围内推广。

34岁的Jane Tran曾与米其林星级厨师一起工作过，她向路透记者讲述了伦敦的餐饮情况，她的计划是改变快餐的面貌。

问：为什么你会搬到伦敦呢？

答：我真的是就想搬到另一个国家，学习不同的文化、了解不同的厨房及想法。我过去听说过很多非常棒的有关伦敦餐饮情况及发展的事情。再者，我一直想在欧洲工作，对此有更多的接触。

问：你认为（伦敦）目前餐饮情况怎样呢？

答：我喜欢现在人们试图吃得更健康。在伦敦，人们非常喜欢旅游和冒险。他们想吃在曼谷吃过的泰国咖喱食品。他们想要曾在河内买过的越南猪肉。他们曾去过秘鲁，所以他们想念酸橘汁腌鱼（Ceviche，秘鲁名菜）。我认为，这确实引起了我的部分共鸣，这就是多元文化。你可以去Brixton购买来自牙买加的食品、还能买到特立尼达和多巴哥共和国食品，然后在拐角处还有一家葡萄牙市场。我爱这个地方。

问：你在纽约的法国厨艺学院受过培训，并曾与米其林星级厨师共事过，从他们身上你学到了什么？

答：从丹尼尔·布鲁德(Daniel Boulud)身上，我学到的绝对是纪律。我认为法国厨房是一个做事情要做一百次直至完美的地方。从迈克尔·安东尼(Michael Anthony)身上学到的是，有时食物就是食物，要把事情简单化。因为如果你要买最好的食材，你要与农场合作，所以你拥有这么棒的食品，然后需要的仅仅是突出这一点。不要把它放在奶油里，不要放在芝士里，只要它就够了。罗慕娟（Anita Lo）是我共事过的第一个女厨师，看到女性在这个领域达到顶级水准真是鼓舞人心。她是一个好厨师，很高兴看到她的厨房管理技巧，以及她如何真的将技巧融入亚洲食物。

问：你现在是最近推出的外卖服务Eat First的行政主厨。该服务目的是快速提供有创意的优质食物。这是怎么做到的呢？

答：这需要对餐食的烹饪和配送进行最佳的时间安排。如果你去一家好餐厅，吃饭需要花费长时间是因为其中有很多环节。而我们没有20个之多的环节。我们正试图利用一些重要元素，创造一些好且健康的选择。有一个认知是：“如果我能在5分钟内拿到食物，（食物）可能是不健康的。”但如果我去饭店，人们花费一个较长时间“组合”它，（食物）可能质量比较好。我们正试图加快这个（过程），看起来像你在家时，你妈妈在10-15分钟内快速弄出一顿饭。

问：你以最快速度做出的食物是什么？

答：你会感到惊讶的。如果你是一个受过训练的厨师，你拥有非常多的选择，但需要反应非常迅速。我曾经在家用了不到4分钟做出一顿饭。我烤了一些剩鸡肉。我迅速的将其切了切，然后加入一丁点羊奶酪、一些菠菜、烤番茄，整个一裹，搞定！

问：作为一名厨师，你的长期愿望是什么？

答：归根结底每一个厨师都渴望为人们提供食物，但真的希望能改变人们对食物的态度。我希望人们知道他们能吃得好、吃到不同食物、吃得健康，且根本不用对此感到烦恼。（完）