粮食安全新问题：农业化学物使用带来隐忧

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
路透3月26日电（记者 Carey Gillam）---科学家、环保人士及农业倡导者提出这一问题：使用越来越多农业化学物所带来的回报，是否值得冒这一风险。
在过去几周，关於这一问题的讨论变得激烈，一系列声音呼吁，政府应对此采取相关措施。甚至美国环境保护局因此被起诉。
批评人士称，他们担心，推动全球粮食产量增加或为健康和环境增添风险。
随着一些地区农业化学物使用量的增加，化学物残留已出现在美国农垦区的水和空气系统中。
重点关切集中在两大交汇趋势：
第一，全球对於粮食、燃料和饲料需求的上升，正促使大量农民对作物使用更多除草剂、杀虫剂以及化肥，以便增产。
第二，某些过去流行的科技开始属领先技术，一些农民发现，必须使用更多化学物以清除野草和害虫。
美国净水协会（National Association of Clean Water Agencies）立法主任Pat Sinicropi称：“产量在上升，农业所面临的愈发加大的压力，迫使其在相同土地上尽可能多产，从而导致化学物使用越来越多。”
滥用农业化学物危害健康及环境这一观点，很少有人会表示异议，近期的讨论则集中在何时会越过底线。
行业人士表示，美国当局的监管严密，足以保证安全。
杜邦公司（DuPont）执行副总裁Jim Borel说：“任何一项技术都有风险。”杜邦预计其杀虫剂、除草剂及其他农药产品的销量将强势增长。
Borel在采访中说：“人们往往过分关注于问题，或者是对可能出现的问题的担忧。”
“但是，如果我们要在未来40年养活100亿人口，就必须将农业产出翻番。我们所有人都需要合作，也需要密切注视挑战与风险。”
持相反观点的人表示，赞同增加粮食产量是必要的这一说法。
联合国粮食及农业组织北美办公室发言人Teresa Buerkle称：“为满足日益庞大的世界人口的粮食需求，我们需要增加粮食产量，但我们不能以牺牲自然资源基础为代价。”
科学家疾呼
尽管农业人士称监管已足够，但批评人士表示监管常常不足。批评人士希望，政府能对当前使用的化学物的影响做更多深入检查，改变鼓励农民种植玉米以及其他大量使用化学物作物的做法。
外界对进入水资源的氮肥水平感到担忧。加州大学戴维斯分校3月13日发布的一项研究称，农业所使用的化肥及硝酸盐正污染加州农垦区逾20万居民的饮用水。
近期美国水资源官员、污染控制官员以及可持续农业组织组成的“健康水资源联盟”（Health Waters Coalition）对国会表示，应在新《农业法案》中强调农业化肥的过度使用以及流入水土的问题。
该联盟援引美国环保局的数据称，逾50%的河流、小溪与湖泊以及近60%的港湾及河口被超量的氮和磷污染。
美国忧思科学家联盟（Union of Concerned Scientists）植物病理学家Doug Gurian-Sherman称：“科学家认为，氮污染是人类造成的少数对环境最严重的影响之一。”
“越来越多的科学家正站出来表态。”
杀虫剂的使用也是外界的一大担忧。22名美国植物学家於3月5日联合签署一封信函，警告美国环保局，称一种对害虫正失去抵抗力的转基因玉米，可能引发“杀虫剂使用量的大幅上升”。
环保倡议组织自然资源保护委员会（Natural Resources Defense Council）就其关切於2月23日起诉美国环保局。
该委员会指控环保局未充分重视2,4-D成分对健康的危害。2,4-D是曾在越战时期使用的除草剂--橘剂中的一种成分，引发多名之後罹患癌症的老兵和其他人提起诉讼。
该委员会资深科学家Gina Solomon称：“美国环保局正逃避这一问题，美国农业正面临这一物质的使用大幅上升的风险，他们需要直面科学以及当前状况。”
农民未雨绸缪
农民很清楚他们使用的化学物可能引起中毒，他们必须得到相关训练，且应每年获批後才能使用杀虫剂，并采取一套防御措施。
做了一辈子农民的Dennis Schwab清楚他所面临的风险。他今年61岁，在美国玉米种植大州爱荷华州种玉米，已成为杀虫、除草及除病的有毒化学物质专家。
他说：“我们（对有毒化学物）的接触要比普通人群多……我们对这很关切。但是我们也认为，使用杀虫剂是现在种农作物的必要部分。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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