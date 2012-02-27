中国2020年粮食加工业总产值达6.9万亿元--工信部

路透北京2月27日电---中国工业和信息化部发布粮食加工业发展规划(2011-2020年),提出到2015年中国粮食加工业总产值达到3.9万亿元,到2020年达到6.9万亿元人民币,年均增长12%.

刊登在工信部网站的规划并称,期内粮食加工供应和 应急保障能力将明显增强,其中稻谷、小麦加工业接近或达到世界先进水平,饲料加工业由大到强的转变.

"要形成一批销售收入100亿元以上的大型粮食加工企业集团,建成一批粮食加工产业园区,培育一批知名品牌."规划提出.

同时,满足粮食消费需求,确保2015年和2020年口粮供给不低於5,150亿斤和5,050亿斤,饲料用粮不低於4,000亿斤和4,550亿斤,严格控制玉米深加工占玉米消费总量的比例.到2020年形成覆盖全国的粮食应急加工及供应体系.

粮食加工技术和装备自主化研发和应用水平明显提升,到2015年和2020年,粮食加工业技术进步贡献率分别达到40%和45%,加工关键设备自主化率达到60%以上和80%.

分别建成六个和10个国家工程实验室或工程技术研究中心,20个和30个行业公共技术创新服务平台.

中国此前公布的2012年中央一号文件指出,要持续加大财政用於"三农"的支出、国家固定资产投资对农业农村的投入,持续加大农业科技投入,保增量和比例均有提高.(完)

更多详情,请点选工信部网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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