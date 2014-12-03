少吃肉和乳制品有助气候变化放缓--调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透罗马12月2日 - 一项新的调查显示，发展中国家的肉类和乳品消费正在急剧增加，但消费者没有意识到他们对动物产品的需求，对气候变化的影响与交通运输业排放的尾气对气候变化的影响一样大。

根据英国智库查塔姆社（Chatham House）的数据，可对气候变化产生影响的家畜业排放预计占全球总排放的14.5%。

这项调查对12个国家的1.2万人进行了访问，由查塔姆社周二晚些时候发布。调查显示，调查对象中有64%的人认为交通运输产生的排放是导致气候变化的重要根源，有29%的人认为来自肉类和奶制品的排放对气候变化的影响也很大。

家畜消费预计在未来40年会大幅增长，尤其是在该调查所覆盖的中国、印度、巴西和南非等大型新兴市场。

“到2050年，肉类消费预计将增长60%-70%，”查塔姆社高级研究员安东尼·弗罗加（Antony Froggatt）告诉汤森路透基金会。

研究人员们表示，会出现这种增长，是因为消费者不知道肉类和奶制品消费对气候变化的影响。

超过40%的俄罗斯人、25%的南非人认为肉类和奶制品对气候变化“很少或没有”影响。

根据该调查，一旦消费者意识到多吃肉对全球变暖的影响后，约20%的人将更愿意去改变饮食。

一旦了解了饮食对气候变化的影响后，巴西、印度和中国的调查对象表现出的改变饮食的愿望要比总体的调查对象更强烈。(完)