脆弱的食品市场或引发农业恐怖主义和暴动--劳合社

汤森路透基金会罗马6月16日 （记者 Chris Arsenault） - 英国保险巨头劳合社周二警告称，三个与气候相关的灾害可能损害全球食品体系，导致食品价格升高，并可能引发暴动和农业恐怖主义袭击。

劳合社称，“超负荷的”和脆弱的全球食品市场正越来越容易受到与气候变化相关的植物流行病或者灾难性天气的冲击。

劳合社发布报告称，包括洪水和乾旱在内的三个天气事件可能导致玉米减产10%，大豆种植减少11%，水稻产量下降7%。

“食品体系正日渐容易遭到严重天气事件的冲击，”劳合社表示，并列出了全球食品体系面临的诸多威胁。

劳合社在《食品体系冲击》（Food System Shock）报告中表示，政府和企业需认识到气候变化正在加剧全球日益增长的人口面临的威胁，且必须相应调整他们的计划。

可能触发价格飞涨和社会动荡的事件包括：密西西比河洪水导致美国农作物产量减少，南亚面临类似2002年的乾旱，或者南美爆发大豆锈病。

劳合社官员汤姆·博尔特（Tom Bolt）在声明中表示，发生任何这些情形时，保险业将需要迅速支付理赔金以帮助社区恢复。

博尔特称，保险业“需要在改善社区、企业和政府的恢复力方面扮演角色……以确保他们能更好认识到全球化时代中面临的复杂风险”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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