好时巧克力在华销售大幅下降 中国市场销售目标岌岌可危

路透4月23日（记者 Sruthi Ramakrishnan/Siddharth Cavale） - “每块好时巧克力上都有一个微笑”（There's a Smile in Every Hershey's Bar），这是好时(HSY.N)的经典广告语，但该公司最近在中国似乎笑不出来。

今年第一季度，好时巧克力在华销售额同比下滑近50%。

该公司周四称，将维持其中国计划。2月好时为中国市场设定4.5亿美元的年度销售目标。

分析师们指出，随着可自由支配的个人开支增长放缓，好时的销售目标难以完成。

“目标看起来似乎达不到，”Tigress Financial Partners研究总监Philip Van Deusen说道。

“尽管我们预期到了放缓，但在12月我们没有料到（一季度）这么差的表现，”好时首席执行官John Bilbrey在公布业绩后的电话会议上说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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