小包装本地化帮助消费品企业赢得大市场

2011年10月27日在亚利桑那凤凰城拍到的好时产品。 REUTERS/Joshua Lott

路透伦敦4月21日(记者 Martinne Geller) -随着新兴市场民众收入的提高，从提供巧克力、饺子到牙膏等消费产品的企业正在适应新的消费习惯，同时还要在市场多变地区设法保护利润。

通过生产小包装牙膏或将更多生产转入当地，消费品企业正在削减成本和售价，让首次购买其产品的消费者感觉更便宜和便捷。

企业高管称，关键在于挑战那些推动发达国家销售增长的思路和流程。

德国拜尔斯道夫公司(Beiersdorf)首席执行官海登赖赫（Stefan Heidenreich）表示：“如果我想成功打入印度市场……在汉堡设厂则无法实现目标。这听起来似乎很简单，但我们多年来都执行一种高度集中的模式。”该公司旗下产品包括妮维雅、瑞士蓓丽等。

妮维雅计划2015年在印度开设一间工厂，生产小包装、经济型面霜，并具有美白功能及不同香型。

很多亚洲、非洲、拉美和前社会主义国家经济加速增长，造就了新兴中产阶级。消费品企业因与新兴中产阶级共同成长，一向被视为是一个良好的投资标的。

会计事务所安永认为，未来20年中产阶级数量将增加30亿，且几乎全部来自新兴市场。

汇率波动和诸如中国反贪或巴西经济增长下滑的变化可能会令企业利润骤然承压。

尽管存在这些风险，日用品生产厂家也正在花费时间和金钱，来争取新买家。他们希望这些新买家成为长期客户，并确保未来的营收。

他们削减成本的一种途径就是将产品生产本地化，利用当地的资源和劳动力。这使其能向消费者提供更低的价格，赢得市场份额，并降低汇率波动的影响。

Morningstar分析师PhilipGorham表示：“这是在新兴市场实现增长的法宝。将成本结构降下来，并以一种可盈利的方式降低售价。”

另一种削减价格的方式是减小包装，让消费者不需要花太多钱也能有机会试用新产品。高露洁首席执行官库克(IanCook)采用小包装牙膏，在印度农村市场占有率上获得了可观的收获。

**挤压式巧克力**

在气候炎热、缺乏制冷设备的市场，销售易腐烂食品是件棘手的事，这再次迫使企业另辟蹊径。

雀巢NESN.VX、好时(HSY.N) 亿滋国际(Mondelez International)(MDLZ.O)等企业致力于生产耐热的巧克力棒。但好时首席执行官毕德瑞(John PBilbrey)对路透表示，更好的办法或许是将巧克力装入一个可压缩的小袋中。对于熔化的巧克力棒而言，这种包装不至于太难看。

毕德瑞表示：“如果你换个角度看问题，你就无需把它做成巧克力棒的形式。”他又补充道，在当地市场做研发能极大地提高新产品获得成功的机会。

好时近期同意收购糖果制造商上海金丝猴食品公司(Shanghai GoldenMonkey)80%的股份，扩大了在华规模。

好时在华产品中只有14%的产品价格被认为“高”或“过高”，毕德瑞表示，好时基本不受中国反腐败的影响。中国的反腐败运动已经伤及瑞士手表、白兰地、冰激凌蛋糕等产品的销量。

美国公司通用磨坊(GIS.N)去年十分震惊，因为就在中秋节的三周前，该公司才得知很多国有企业不会采购月饼。国企采购月饼的传统占哈根达斯豪华月饼销量的30%。

通用磨坊公司国际部门主管克里斯欧里尔（ChrisO＇Leary）表示，该公司随后迅速将这些月饼运送到100多家哈根达斯门店，将其销售给新的个人客户，将销售幅度下滑的程度减少到个位数。

他说，公司在中国取得的成功靠的是一系列产品，例如湾仔码头速冻水饺，这让很多通勤人士和上班族节省了做饭时间。“他们周日或许可以自己做，但周一到周五就不行了。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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