小包装本地化帮助消费品企业赢得大市场

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Martinne Geller

路透伦敦4月21日 - 随着新兴市场民众收入的提高，从提供巧克力、饺子到牙膏等消费产品的企业正在适应新的消费习惯，同时还要在市场多变地区设法保护利润。

通过生产小包装牙膏或将更多生产转入当地，消费品企业正在削减成本和售价，让首次购买其产品的消费者感觉更便宜和便捷。

企业高管称，关键在于挑战那些推动发达国家销售增长的思路和流程。

德国拜尔斯道夫公司(Beiersdorf)首席执行官海登赖赫（Stefan Heidenreich）表示：“如果我想成功打入印度市场……在汉堡设厂则无法实现目标。这听起来似乎很简单，但我们多年来都执行一种高度集中的模式。”该公司旗下产品包括妮维雅、瑞士蓓丽(La Prairie)等。

妮维雅计划2015年在印度开设一间工厂，生产小包装、经济型面霜，并具有美白功能及不同香型。

很多亚洲、非洲、拉美和前社会主义国家经济加速增长，造就了新兴中产阶级。消费品企业因与新兴中产阶级共同成长，一向被视为是一个良好的投资标的。

会计事务所安永认为，未来20年中产阶级数量将增加30亿，且几乎全部来自新兴市场。

汇率波动和诸如中国反贪或巴西经济增长下滑的变化，可能会令企业利润骤然承压。

尽管存在这些风险，日用品生产厂家也正在花费时间和金钱，来争取新买家。他们希望这些新买家成为长期客户，并确保未来的营收。

他们削减成本的一种途径就是将产品生产本地化，利用当地的资源和劳动力。这使其能向消费者提供更低的价格，赢得市场份额，并降低汇率波动的影响。

Morningstar分析师Philip Gorham表示：“这是在新兴市场实现增长的法宝。将成本结构降下来，并以一种可盈利的方式降低售价。”

另一种削减价格的方式是减小包装，让消费者不需要花太多钱也能有机会试用新产品。高露洁首席执行官库克(Ian Cook)采用小包装牙膏，在印度农村市场占有率上获得了可观的收获。

**挤压式巧克力**

在气候炎热、缺乏制冷设备的市场，销售易腐烂食品是件棘手的事，这再次迫使企业另辟蹊径。

雀巢 、好时 亿滋国际(Mondelez International) 等企业致力于生产耐热的巧克力棒。但好时首席执行官毕德瑞(John P Bilbrey)对路透表示，更好的办法或许是将巧克力装入一个可压缩的小袋中。对于熔化的巧克力棒而言，这种包装不至于太难看。

毕德瑞表示：“如果你换个角度看问题，你就无需把它做成巧克力棒的形式。”他又补充道，在当地市场做研发能极大地提高新产品获得成功的机会。

好时近期同意收购糖果制造商上海金丝猴食品公司(Shanghai Golden Monkey)80%的股份，扩大了在华规模。

好时在华产品中只有14%的产品价格被认为“高”或“过高”，毕德瑞表示，好时基本不受中国反腐败的影响。中国的反腐败运动已经伤及瑞士手表、白兰地、冰激凌蛋糕等产品的销量。

美国公司通用磨坊 去年十分震惊，因为就在中秋节的三周前，该公司才得知很多国有企业不会采购月饼。国企采购月饼的传统占哈根达斯豪华月饼销量的30%。

通用磨坊公司国际部门主管克里斯欧里尔（Chris O＇Leary）表示，该公司随后迅速将这些月饼运送到100多家哈根达斯门店，将其销售给新的个人客户，将销售幅度下滑的程度减少到个位数。

他说，公司在中国取得的成功靠的是一系列产品，例如湾仔码头速冻水饺，这让很多通勤人士和上班族节省了做饭时间。“他们周日或许可以自己做，但周一到周五就不行了。”（完）