水土资源匮乏威胁世界粮食安全--FAO

路透米兰11月28日电（记者 Svetlana Kovalyova）---联合国粮农组织（FAO）周一称，人口快速增长、气候变化以及土地和水资源退化可能使世界更易遭受粮食安全威胁，并对到2050年养活全球人口构成挑战。

联合国估计，到2050年世界人口将由当前的70亿增至90亿，要养活这麽多人，届时全世界每年粮食产出需增加10亿吨，畜类产品需增加2亿吨。

FAO称，在过去几十年内，集约型农业生产养活了世界人口，但常常导致粮食生产所依赖的土地与水资源体系的退化。

FAO总干事迪乌夫（Jacques Diouf）说："这些处於危险之中的体系，可能无法如预期那样在2050年满足人类需要。饥饿与贫困带来的後果是不可接受的，现在是采取补救措施的时候了。"

FAO在其《粮食与农业所依赖的世界土地与水资源状况》报告中称，世界土地的四分之一已经高度退化，8%的土地中等退化，36%的土地处於稳定状态或微弱退化状态，只有10%的土地质量提升。

报告并称，水质盐渍化、地下水污染、水体及水资源相关的生态系统退化，使水资源短缺状况愈加严重。

FAO称，农业、工业和城市开发对土地和水资源的竞争日益激烈，为每个人提供足够食物所面临的挑战从未像当前这麽严峻。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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