水土资源匮乏威胁世界粮食安全--FAO

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透米兰11月28日电（记者 Svetlana Kovalyova）---联合国粮农组织（FAO）周一称，人口快速增长、气候变化以及土地和水资源退化可能使世界更易遭受粮食安全威胁，并对到2050年养活全球人口构成挑战。
联合国估计，到2050年世界人口将由当前的70亿增至90亿，要养活这麽多人，届时全世界每年粮食产出需增加10亿吨，畜类产品需增加2亿吨。
FAO称，在过去几十年内，集约型农业生产养活了世界人口，但常常导致粮食生产所依赖的土地与水资源体系的退化。
FAO总干事迪乌夫（Jacques Diouf）说："这些处於危险之中的体系，可能无法如预期那样在2050年满足人类需要。饥饿与贫困带来的後果是不可接受的，现在是采取补救措施的时候了。"
FAO在其《粮食与农业所依赖的世界土地与水资源状况》报告中称，世界土地的四分之一已经高度退化，8%的土地中等退化，36%的土地处於稳定状态或微弱退化状态，只有10%的土地质量提升。
报告并称，水质盐渍化、地下水污染、水体及水资源相关的生态系统退化，使水资源短缺状况愈加严重。
FAO称，农业、工业和城市开发对土地和水资源的竞争日益激烈，为每个人提供足够食物所面临的挑战从未像当前这麽严峻。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
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