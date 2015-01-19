科学家对中国利用野生鱼类作为水产养殖饲料发出警报

路透罗马1月16日（记者 Chris Arsenault） - 斯坦福大学科学家的新研究显示，中国渔业养殖业者正在越来越多地捕捞野生鱼类作为养殖饲料。

中国是全球最大的鱼类养殖和消费国，鱼类供应量占全球供应总量的三分之一左右。

根据本周刊登在《科学》期刊的研究，中国鱼类产量在过去20年增长两倍，其中养殖鱼类占75%左右。

研究称，如果中国鱼类养殖行业对捕捞的野生鱼类的加工下脚料充分利用，同时以像藻类、乙醇酵母（ethanol yeast）等植物蛋白作为养殖饲料，那么水产养殖则会变得更加可持续。

“如果中国对水产养殖行业进行积极改革，譬如利用鱼类加工下脚料取代野生鱼类，普遍降低鱼粉在水产饲料中的使用量，那么该行业的可持续性则会得到很大的改善，”斯坦福大学食品安全和环境中心的LingCao在声明中说。

“如果不这样的话，那会对整个全球水产供应链带来很严重的后果。”

路透就此向中国水产科学研究院寻求置评，该机构官员没有立即回复。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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