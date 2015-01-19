科学家对中国利用野生鱼类作为水产养殖饲料发出警报

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透罗马1月16日（记者 Chris Arsenault） - 斯坦福大学科学家的新研究显示，中国渔业养殖业者正在越来越多地捕捞野生鱼类作为养殖饲料。
中国是全球最大的鱼类养殖和消费国，鱼类供应量占全球供应总量的三分之一左右。
根据本周刊登在《科学》期刊的研究，中国鱼类产量在过去20年增长两倍，其中养殖鱼类占75%左右。
研究称，如果中国鱼类养殖行业对捕捞的野生鱼类的加工下脚料充分利用，同时以像藻类、乙醇酵母（ethanol yeast）等植物蛋白作为养殖饲料，那么水产养殖则会变得更加可持续。
“如果中国对水产养殖行业进行积极改革，譬如利用鱼类加工下脚料取代野生鱼类，普遍降低鱼粉在水产饲料中的使用量，那么该行业的可持续性则会得到很大的改善，”斯坦福大学食品安全和环境中心的LingCao在声明中说。
“如果不这样的话，那会对整个全球水产供应链带来很严重的后果。”
路透就此向中国水产科学研究院寻求置评，该机构官员没有立即回复。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。