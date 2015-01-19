科学家对中国利用野生鱼类作为水产养殖饲料发出警报

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马1月16日 - 斯坦福大学科学家的新研究显示，中国渔业养殖业者正在越来越多地捕捞野生鱼类作为养殖饲料。
中国是全球最大的鱼类养殖和消费国，鱼类供应量占全球供应总量的三分之一左右。
根据本周刊登在《科学》期刊的研究，中国鱼类产量在过去20年增长两倍，其中养殖鱼类占75%左右。
研究称，如果中国鱼类养殖行业对捕捞的野生鱼类的加工下脚料充分利用，同时以像藻类、乙醇酵母（ethanol yeast）等植物蛋白作为养殖饲料，那么水产养殖则会变得更加可持续。
“如果中国对水产养殖行业进行积极改革，譬如利用鱼类加工下脚料取代野生鱼类，普遍降低鱼粉在水产饲料中的使用量，那么该行业的可持续性则会得到很大的改善，”斯坦福大学食品安全和环境中心的Ling Cao在声明中说。
“如果不这样的话，那会对整个全球水产供应链带来很严重的后果。”
路透就此向中国水产科学研究院寻求置评，该机构官员没有立即回复。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率