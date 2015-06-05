雀巢宣布美极方便面将在印度下架 受累于食品安全担忧

路透孟买6月5日 - 雀巢(Nestle)NESN.VX表示，其美极(Maggi)方便面将在印度零售店全部下架，由于过去几周媒体报导印度监管机构报告显示美极(Maggi)方便面铅含量超标，雀巢形象受到重创。

这已经成为近10年来印度最重大的包装食品恐慌事件，雀巢周五重申美极方便面安全无虞。但印度国内媒体指责雀巢未能做出快速和果断反应后，雀巢表示，尽管没有安全问题，仍将把该产品下架。两周多之前，印度食品检查机构首次公布了发现美极方便面铅超标。

至少六个印度一级行政区、数家大型零售商、甚至军方都已经要求禁售美极方便面。周四，泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)成为首个禁售雀巢美极等多家品牌方便面的一级行政区。

“不幸的是，最近情势发展和对该产品毫无根据的担忧，让消费者感到困扰，以至于我们已经决定将该产品下架，尽管该产品是安全的，”雀巢在一份简短声明中说。

雀巢全球营收为近920亿瑞郎(986亿美元)，其中美极方便面在印度的营收仅占0.005%。美极方便面在雀巢印度营收中约占20%，雀巢还在印度销售奶制品、巧克力和婴儿食品。

但雀巢并没有忽视不让品牌所受破坏进一步扩大的重要性，集团首席执行官Paul Bulcke周五稍晚将在新德里发表讲话，给这次事件换上句号。

分析师和行业顾问肯定雀巢将产品下架的决定，但对公司在新闻不断扩大的情况下，数周来仍否认问题的策略产生质疑。

“在我看来，雀巢的一切做法都不对，”零售咨询公司Technopak的董事长Arvind Singhal表示。

“在社交媒体的时代，你不能质疑政府和消费者...如果你的产品是安全的而且你也很有把握，你还是二话不说马上下架，因为产品是安全的，将会通过检测。”(完)

(编译 杜明霞/李春喜 审校 蔡美珍)

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