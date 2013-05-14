研究显示进食昆虫可能有助减肥

路透罗马5月13日 - 吃甲壳虫、毛毛虫、蚂蚁？想起来就有点毛骨悚然吧。但周一发布的联合国报告称，吃些有营养的昆虫好处多多，可能还有助于对抗肥胖问题。

人类食用的昆虫超过1,900种，但这种情况主要集中在非洲和亚洲，西方人通常对含蚱蜢、白蚁这类昆虫的食品避之唯恐不及。

联合国粮农组织林业部研究发现，许多昆虫所含的蛋白质和矿物质与肉类相仿，且富含健康的脂肪。

报告并指出，相对于传统的畜类饲养，饲养昆虫对土地的依赖度较低，并且由此产生的温室气体较少。

并且，这还能为发展中国家的贫困人口提供商业和出口机会，尤其是农村女性，因为她们常常负责采集昆虫。

此项报告的作者之一Arnold van Huis称，许多人抵制含昆虫食品，主要是心理因素使然。他们的研究团队进行了盲测，让被调查者品尝由肉和昆虫混合制成的肉丸和纯肉丸，结果发现九成的人更喜欢前者。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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