USDA报告：3月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：勒庞料以25%支持率领先首轮法国总统大选，马克龙24.5%紧追--Ifop-Fiducial民调
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路透3月11日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 03/07/13 02/28/13 02/28/13 03/08/12
初值 修正值 前值
小麦 27,856 24,944 23,980 31,697
燕麦 4 5 5 0
大麦 413 32 32 44
玉米 14,437 16,196 15,740 38,503
高粱 1,060 1,727 1,727 437
大豆 17,114 40,336 40,274 26,306
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 721,168 775,438
燕麦 523 417
大麦 6,062 6,022
玉米 379,091 874,505
高粱 46,595 35,133
大豆 1,164,489 934,810
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 母红; 审校 李军)
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路透4月5日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三表示， 英国已出现消费放缓，而且情况可能恶化，凸显出在利率问题上有必要保 持谨慎。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。