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货币新闻 | 2013年 3月 11日 星期一 23:06 BJT

USDA报告：3月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透3月11日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 03/07/13 02/28/13 02/28/13 03/08/12

初值 修正值 前值

小麦 27,856 24,944 23,980 31,697

燕麦 4 5 5 0

大麦 413 32 32 44

玉米 14,437 16,196 15,740 38,503

高粱 1,060 1,727 1,727 437

大豆 17,114 40,336 40,274 26,306

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 721,168 775,438

燕麦 523 417

大麦 　 6,062 6,022

玉米 379,091 874,505

高粱 46,595 35,133

大豆 1,164,489 934,810

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 母红; 审校 李军)

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