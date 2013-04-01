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货币新闻 | 2013年 4月 2日 星期二 00:44 BJT

USDA报告：3月28日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月1日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 03/28/13 03/21/13 03/21/13 03/29/12

初值 修正值 前值

小麦 25,736 　 20,788 　　 20,788 　　　 15,967

燕麦 0 　 5 5 12

大麦 49 26 26 72

玉米 19,139 17,225 17,225 31,469

高粱 181 4,428 4,428 1,969

大豆 16,300 18,458 18,458 29,588

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 792,515 828,022

燕麦 528 446

大麦 　 6,225 6,338

玉米 412,340 922,523

高粱 51,731 38,934

大豆 1,209,991 1,013,791

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 母红；审校　李军)
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