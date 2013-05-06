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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：5月2日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透5月6日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 05/20/2013 04/25/2013 04/25/2013 05/03/2012

初值 修正值 前值

小麦 16,639 30,857 30,857 27,038

燕麦 0 8 8 0

大麦 24 0 0 0

玉米 6,422 8,956 8,935 13,141

高粱 191 555 555 195

大豆 6,422 8,956 8,935 13,141

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 919,030 944,142

燕麦 548 468

大麦 　 6,359 6,358

玉米 488,654 1,110,063

高粱 54,161 41,364

大豆 1,252,440 1,102,661

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
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