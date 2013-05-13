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货币新闻 | 2013年 5月 13日 星期一 23:01 BJT

USDA报告：5月9日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透5月13日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 05/09/2013 05/02/2013 05/02/2013 05/10/2012

初值 修正值 前值

小麦 23,986 17,931 16,639 28,128

燕麦 24 0 0 5

大麦 96 24 24 12

玉米 12,695 6,837 6,506 27,719

高粱 886 269 191 168

大豆 3,351 6,438 6,422 20,631

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 944,990 972,270

燕麦 572 473

大麦 　 6,455 6,370

玉米 501,680 1,137,782

高粱 55,125 41,532

大豆 1,255,823 1,123,292

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 母红；审校 李军)
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