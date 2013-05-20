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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：5月16日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透5月20日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 05/16/2013 05/09/2013 05/09/2013 05/17/2012

初值 修正值 前值

小麦 21,149 23,986 23,986 25,109

燕麦 8 24 24 0

大麦 0 96 96 0

玉米 14,557 12,695 12,695 26,803

高粱 83 886 886 239

大豆 3,328 3,374 3,351 13,079

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 966,139 997,379

燕麦 580 473

大麦 　 6,455 6,370

玉米 516,237 1,164,585

高粱 55,208 41,771

大豆 1,259,219 1,136,371

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 利棣儿；审校　母红)
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