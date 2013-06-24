USDA报告：6月20日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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路透6月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 06/20/2013 06/13/2013 06/13/2013 06/21/2012
初值 修正值 前值
小麦 14,758 21,592 21,592 19,556
燕麦 0 2 2 63
大麦 126 23 23 0
玉米 5,843 14,144 14,144 30,051
高粱 8 39 39 245
大豆 7,827 2,782 2,759 7,646
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 56,565 63,022
燕麦 2 125
大麦 149 44
玉米 566,707 1,299,026
高粱 57,021 42,610
大豆 1,281,729 1,202,148
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。