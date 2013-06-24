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货币新闻 | 2013年 6月 24日 星期一 23:25 BJT

USDA报告：6月20日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透6月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 06/20/2013 06/13/2013 06/13/2013 06/21/2012

初值 修正值 前值

小麦 14,758 21,592 21,592 19,556

燕麦 0 2 2 63

大麦 126 23 23 0

玉米 5,843 14,144 14,144 30,051

高粱 8 39 39 245

大豆 7,827 2,782 2,759 7,646

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 56,565 63,022

燕麦 2 125

大麦 　 149 44

玉米 566,707 1,299,026

高粱 57,021 42,610

大豆 1,281,729 1,202,148

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 利棣儿；审校　母红)

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