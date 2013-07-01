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货币新闻 | 2013年 7月 1日 星期一 23:04 BJT

USDA报告：6月27日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月1日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 06/27/2013 06/20/2013 06/20/2013 06/28/2012

初值 修正值 前值

小麦 26,420 14,754 14,758 22,733

燕麦 12 0 0 62

大麦 10 126 126 4

玉米 14,818 5,857 5,843 22,847

高粱 1,402 48 8 519

大豆 4,518 7,848 7,827 14,696

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 82,981 85,755

燕麦 14 187

大麦 　 159 48

玉米 581,539 1,321,873

高粱 58,463 43,129

大豆 1,286,268 1,216,844

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 母红；审校　李军)
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