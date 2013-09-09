USDA报告：9月5日止当周美国农作物出口检验报告(表)

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透9月9日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 09/05/2013 08/29/2013 08/29/2013 09/06/2012
初值 修正值 前值
小麦 31,589 37,105 36,410 20,890
燕麦 2 0 0 0
大麦 8 8 8 706
玉米 9,827 17,816 17,436 10,155
高粱 4,841 588 588 441
大豆 2,222 1,440 1,422 12,968
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 372,779 279,191
燕麦 72 396
大麦 1,282 3,502
玉米 8,035 9,341
高粱 3,981 367
大豆 1,589 12,611
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军；审校 母红)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。