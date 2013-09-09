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货币新闻 | 2013年 9月 9日 星期一 23:08 BJT

USDA报告：9月5日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月9日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 09/05/2013 08/29/2013 08/29/2013 09/06/2012

初值 修正值 前值

小麦 31,589 37,105 36,410 20,890

燕麦 2 0 0 0

大麦 8 8 8 706

玉米 9,827 17,816 17,436 10,155

高粱 4,841 588 588 441

大豆 2,222 1,440 1,422 12,968

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 372,779 279,191

燕麦 72 396

大麦 　 1,282 3,502

玉米 8,035 9,341

高粱 3,981 367

大豆 1,589 12,611

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军；审校 母红)

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