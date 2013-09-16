USDA报告：9月12日止当周美国农作物出口检验报告(表)

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透9月16日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 09/12/2013 05/05/2013 09/05/2013 09/13/2012
初值 修正值 前值
小麦 46,024 31,689 31,589 29,449
燕麦 4 2 2 5
大麦 9 8 8 948
玉米 20,111 9,986 9,827 28,294
高粱 5,760 4,841 4,841 963
大豆 2,972 2,519 2,222 10,033
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 419,171 308,640
燕麦 76 401
大麦 1,291 4,450
玉米 28,277 37,635
高粱 9,741 1,330
大豆 4,818 22,644
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。