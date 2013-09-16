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货币新闻 | 2013年 9月 16日 星期一 23:02 BJT

USDA报告：9月12日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月16日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 09/12/2013 05/05/2013 09/05/2013 09/13/2012

初值 修正值 前值

小麦 46,024 31,689 31,589 29,449

燕麦 4 2 2 5

大麦 9 8 8 948

玉米 20,111 9,986 9,827 28,294

高粱 5,760 4,841 4,841 963

大豆 2,972 2,519 2,222 10,033

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 419,171 308,640

燕麦 76 401

大麦 　 1,291 4,450

玉米 28,277 37,635

高粱 9,741 1,330

大豆 4,818 22,644

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)

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