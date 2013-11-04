USDA报告：10月31日止当周美国农作物出口检验报告(表)

《中国报摘》--中国证券报4月11日
--中国证监会相关部门称，将持续对审计、评估机构全面从严监管。2016年审计与评估机构检查处理情况显示，证监会首次采用了“随机抽查+回访检查”的方式来确定检查对象，并根据检查结果对多家会计事务所、资产评估机构采取行政监管措施。
路透11月4日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 10/31/2013 10/24/2013 10/24/2013 11/01/2012
初值 修正值 前值
小麦 7,146 16,604 16,308 14,037
燕麦 0 0 0 0
大麦 32 0 0 1
玉米 31,316 26,952 26,516 15,430
高粱 1,243 1,262 1,262 653
大豆 80,559 83,661 83,604 60,954
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 596,647 416,853
燕麦 82 418
大麦 3,022 5,447
玉米 206,669 158,745
高粱 27,338 19,722
大豆 338,533 371,166
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
--中国证监会相关部门称，将持续对审计、评估机构全面从严监管。2016年审计与评估机构检查处理情况显示，证监会首次采用了“随机抽查+回访检查”的方式来确定检查对象，并根据检查结果对多家会计事务所、资产评估机构采取行政监管措施。
路透台北4月11日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单925亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --国泰世华商业银行发行1.95亿美元国际板债券。 --法国兴业银行发行4.55亿美元国际板债券。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)1,797.3亿台币： 4/12 827.50亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.50亿台币 4/17 4,018.50亿台币 4/18
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%