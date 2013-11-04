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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 00:05 BJT

USDA报告：10月31日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月4日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 10/31/2013 10/24/2013 10/24/2013 11/01/2012

初值 修正值 前值

小麦 7,146 16,604 16,308 14,037

燕麦 0 0 0 0

大麦 32 0 0 1

玉米 31,316 26,952 26,516 15,430

高粱 1,243 1,262 1,262 653

大豆 80,559 83,661 83,604 60,954

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 596,647 416,853

燕麦 82 418

大麦 　 3,022 5,447

玉米 206,669 158,745

高粱 27,338 19,722

大豆 338,533 371,166

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
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