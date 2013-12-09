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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 00:02 BJT

USDA报告：12月5日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月9日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 12/05/2013 11/28/2013 11/28/2013 12/06/2012

初值 修正值 前值

小麦 19,760 15,515 15,500 14,270

燕麦 2 0 0 34

大麦 291 0 0 0

玉米 40,246 36,057 35,661 8,057

高粱 2,854 295 268 1,46

大豆 60,430 54,961 52,623 48,483

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 678,861 475,733

燕麦 94 467

大麦 　 3,580 5,567

玉米 361,304 217,376

高粱 35,984 29,109

大豆 703,365 654,072

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 李军)

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