USDA报告：12月5日止当周美国农作物出口检验报告(表)

美国股市：开盘持平，因银行股下跌抵消能源股上涨
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透12月9日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 12/05/2013 11/28/2013 11/28/2013 12/06/2012
初值 修正值 前值
小麦 19,760 15,515 15,500 14,270
燕麦 2 0 0 34
大麦 291 0 0 0
玉米 40,246 36,057 35,661 8,057
高粱 2,854 295 268 1,46
大豆 60,430 54,961 52,623 48,483
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 678,861 475,733
燕麦 94 467
大麦 3,580 5,567
玉米 361,304 217,376
高粱 35,984 29,109
大豆 703,365 654,072
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 李军)
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)