USDA报告：12月12日止当周美国农作物出口检验报告(表)

《全球汇市》美元下滑，因特朗普称美元“太强”

* 美元/日圆跌至五个月低点，200日移动均线失守 * 特朗普言论使得市场对财政部汇率报告的警惕性提高 * 澳元上扬，受优异的本地就业数据提振 路透东京4月13日 - 美元周四全线下跌，兑日圆跌至五个月低点，美国总统特朗普称美元“太强”，令美元近来的跌势加速。 特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。这番言论对美元构成沉重打击。 此番评论再次令人想起这位美国总统的贸易保护主义言论，这一直是令美元多头担忧的一个问题。 “特朗普发表此番言论之时，有人已开始猜测这位美国总统也许不会像最初大家认为的那样支持弱势美元，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 “但他重申了美元强势有损于美国竞争力的观点，给美元带来新的下行压力。” 美元兑日圆 跌0.3%至108.805，之前一度跌至五个月低位108.730。跌破200日移动均线切入位108.75是偏空的技术信号。 美元兑日圆本周迄今累计下跌2%，因地缘政治