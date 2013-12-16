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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 00:04 BJT

USDA报告：12月12日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月16日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 12/12/2013 12/05/2013 12/05/2013 12/13/2012

初值 修正值 前值

小麦 17,589 19,808 19,760 16,639

燕麦 4 2 2 0

大麦 0 291 291 0

玉米 25,077 40,461 40,246 16,507

高粱 492 2,966 2,854 477

大豆 62,527 60,430 60,430 44,548

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 696,498 492,372

燕麦 98 467

大麦 　 3,580 5,567

玉米 386,596 233,883

高粱 36,588 29,586

大豆 765,892 698,620

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 张明钧)
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