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货币新闻 | 2013年 12月 31日 星期二 00:03 BJT

USDA报告：12月26日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月30日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 12/26/2013 12/19/2013 12/19/2013 12/27/2012

初值 修正值 前值

小麦 13,396 19,510 19,464 7,763

燕麦 12 18 18 0

大麦 0 1 0 0

玉米 24,908 37,255 35,888 8,047

高粱 3,237 158 158 379

大豆 43,182 55,280 55,250 35,925

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 729,444 515,382

燕麦 128 470

大麦 　 3,581 5,575

玉米 448,820 255,802

高粱 40,008 32,385

大豆 865,576 779,941

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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