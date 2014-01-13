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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 00:16 BJT

USDA报告：1月9日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月13日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 01/09/2014 01/02/2014 01/02/2014 01/10/2013

初值 修正值 前值

小麦 25,190 13,601 13,601 10,682

燕麦 0 6 6 0

大麦 16 48 48 8

玉米 20,902 19,336 19,318 9,615

高粱 2,652 705 705 363

大豆 59,381 58,798 56,446 41,040

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 768,235 539,829

燕麦 134 486

大麦 　 3,645 5,583

玉米 493,786 272,733

高粱 43,365 32,915

大豆 984,330 861,003

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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