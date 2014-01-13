USDA报告：1月9日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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路透1月13日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 01/09/2014 01/02/2014 01/02/2014 01/10/2013
初值 修正值 前值
小麦 25,190 13,601 13,601 10,682
燕麦 0 6 6 0
大麦 16 48 48 8
玉米 20,902 19,336 19,318 9,615
高粱 2,652 705 705 363
大豆 59,381 58,798 56,446 41,040
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 768,235 539,829
燕麦 134 486
大麦 3,645 5,583
玉米 493,786 272,733
高粱 43,365 32,915
大豆 984,330 861,003
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f