USDA报告：1月16日止当周美国农作物出口检验报告(表)

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透1月21日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 01/16/2014 01/09/2014 01/09/2014 01/17/2013
初值 修正值 前值
小麦 15,557 25,596 25,190 22,157
燕麦 0 0 0 5
大麦 707 16 16 0
玉米 29,811 20,914 20,902 11,412
高粱 1,726 2,652 2,652 1,142
大豆 56,591 59,382 59,381 48,339
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 784,198 561,986
燕麦 134 491
大麦 4,352 5,583
玉米 523,609 284,145
高粱 45,091 34,057
大豆 1,040,925 909,342
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军；审校 利棣儿)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。