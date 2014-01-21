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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 00:02 BJT

USDA报告：1月16日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月21日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 01/16/2014 01/09/2014 01/09/2014 01/17/2013

初值 修正值 前值

小麦 15,557 25,596 25,190 22,157

燕麦 0 0 0 5

大麦 707 16 16 0

玉米 29,811 20,914 20,902 11,412

高粱 1,726 2,652 2,652 1,142

大豆 56,591 59,382 59,381 48,339

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 784,198 561,986

燕麦 134 491

大麦 　 4,352 5,583

玉米 523,609 284,145

高粱 45,091 34,057

大豆 1,040,925 909,342

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军；审校 利棣儿)
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