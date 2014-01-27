版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 00:02 BJT

USDA报告：1月23日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月27日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 01/23/2014 01/16/2014 01/16/2014 01/24/2013

初值 修正值 前值

小麦 14,037 15,557 15,557 22,408

燕麦 0 0 0 6

大麦 8 707 707 0

玉米 28,701 29,811 29,811 21,444

高粱 2,381 1,726 1,726 1,910

大豆 73,839 56,633 56,591 40,899

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 798,235 584,394

燕麦 134 497

大麦 　 4,360 5,583

玉米 552,413 305,589

高粱 47,472 35,967

大豆 1,115,017 950,241

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐