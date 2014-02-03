USDA报告：1月30日止当周美国农作物出口检验报告(表)

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透2月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 01/30/2014 01/23/2014 01/23/2014 01/31/2013
初值 修正值 前值
小麦 11,653 14,633 14,037 15,348
燕麦 0 0 0 6
大麦 1,698 8 8 8
玉米 21,644 29,001 28,701 6,346
高粱 6,912 2,382 2,381 3,136
大豆 45,435 73,974 73,839 55,927
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 810,484 599,742
燕麦 134 497
大麦 6,058 5,591
玉米 574,397 311,935
高粱 54,385 39,103
大豆 1,160,587 1,006,168
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。