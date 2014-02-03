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货币新闻 | 2014年 2月 4日 星期二 00:41 BJT

USDA报告：1月30日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透2月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 01/30/2014 01/23/2014 01/23/2014 01/31/2013

初值 修正值 前值

小麦 11,653 14,633 14,037 15,348

燕麦 0 0 0 6

大麦 1,698 8 8 8

玉米 21,644 29,001 28,701 6,346

高粱 6,912 2,382 2,381 3,136

大豆 45,435 73,974 73,839 55,927

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 810,484 599,742

燕麦 134 497

大麦 　 6,058 5,591

玉米 574,397 311,935

高粱 54,385 39,103

大豆 1,160,587 1,006,168

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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