USDA报告：2月13日止当周美国农作物出口检验报告(表)

欧股业绩：巴克莱第一季利润增逾一倍至17亿英镑，非洲业务录得减值
路透伦敦4月28日 - 英国银行集团巴克莱(Barclays)周五公布，第一季获利增长逾一倍，受益于非核心业务亏损减少，尽管旗下非洲业务记入一次性费用。
路透2月18日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 02/13/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/14/2013
初值 修正值 前值
小麦 266,507 458,024 446,197 648,398
燕麦 0 0 0 249
大麦 299 1,497 1,497 294
玉米 827,610 695,181 695,181 246,722
高粱 113,586 64,833 64,833 78,493
大豆 1,470,848 1,566,123 1,551,796 1,111,605
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 22,793,110 17,603,615
燕麦 1,855 7,447
大麦 140,629 122,296
玉米 16,124,161 8,546,695
高粱 1,562,206 1,100,592
大豆 34,571,698 29,331,129
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月28日 - 英国银行集团巴克莱(Barclays)周五公布，第一季获利增长逾一倍，受益于非核心业务亏损减少，尽管旗下非洲业务记入一次性费用。
0615 GMT * 欧元/英镑周四收在10日移动均线下方，这支撑了空方观点。今日再度向低点回撤 * 在10日移动均线0.8429下方交投，转换线在0.8422 * 随着21日移动均线的下移，空头的停止单也向下移动 * 0.8485的停止单锁定了在0.8520空单的更多获利，目标仍在0.8320 * 0.8414-0.8450的跳空缺口已被填补，加强了下跌倾向 * 欧元/英镑日线图：http://reut.rs/2oD43Yf (编译 高琦 审校 于春红)
* 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 * 关注周五稍晚公布的美国第一季GDP 路透东京4月28日 - 美元周五在亚洲交易时段微涨，但本周美元指数料下跌。欧元回吐部分本月录得的涨幅，此前欧洲央行维持宽松政策倾向。 美元指数 微涨0.1%至99.205，本周下跌0.8%，4月下跌1.1%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0863，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在政策会议后表示，该央行没有对放弃宽松倾向进行讨论，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 “我的感觉是，德拉吉的讲话将是确定欧元下月走势的重要因素，”Brown Brothers Harriman驻东京的汇率策略师Masashi Murata表示，“他说欧洲央行不太可能今年启动退出策略。” 美元兑日圆 跌0.1%至111.30