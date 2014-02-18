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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 00:06 BJT

USDA报告：2月13日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透2月18日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 02/13/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/14/2013

初值 修正值 前值

小麦 266,507 458,024 446,197 648,398

燕麦 0 0 0 249

大麦 299 1,497 1,497 294

玉米 827,610 695,181 695,181 246,722

高粱 113,586 64,833 64,833 78,493

大豆 1,470,848 1,566,123 1,551,796 1,111,605

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 22,793,110 17,603,615

燕麦 1,855 7,447

大麦 　 140,629 122,296

玉米 16,124,161 8,546,695

高粱 1,562,206 1,100,592

大豆 34,571,698 29,331,129

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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