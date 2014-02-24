USDA报告：2月20日止当周美国农作物出口检验报告(表)

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透2月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 02/20/2014 02/13/2014 02/13/2014 02/21/2013
初值 修正值 前值
小麦 427,239 306,707 266,507 576,562
燕麦 0 0 0 0
大麦 2,096 299 299 0
玉米 791,947 843,340 827,610 298,378
高粱 5,657 113,586 113,586 12,583
大豆 1,270,993 1,484,530 1,470,848 755,809
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 23,268,822 18,180,177
燕麦 1,855 7,447
大麦 142,725 122,296
玉米 16,942,506 8,845,073
高粱 1,567,863 1,113,175
大豆 35,856,689 30,086,938
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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