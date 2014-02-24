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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 00:05 BJT

USDA报告：2月20日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透2月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 02/20/2014 02/13/2014 02/13/2014 02/21/2013

初值 修正值 前值

小麦 427,239 306,707 266,507 576,562

燕麦 0 0 0 0

大麦 2,096 299 299 0

玉米 791,947 843,340 827,610 298,378

高粱 5,657 113,586 113,586 12,583

大豆 1,270,993 1,484,530 1,470,848 755,809

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 23,268,822 18,180,177

燕麦 1,855 7,447

大麦 　 142,725 122,296

玉米 16,942,506 8,845,073

高粱 1,567,863 1,113,175

大豆 35,856,689 30,086,938

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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