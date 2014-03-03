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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 00:04 BJT

USDA报告：2月27日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透3月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 02/27/2014 02/20/2014 02/20/2014 02/28/2013

初值 修正值 前值

小麦 609,867 482,430 427,239 678,878

燕麦 0 0 0 73

大麦 　 0 2,096 2,096 696

玉米 1,044,300 804,464 791,947 411,424

高粱 79,532 5,657 5,657 43,942

大豆 984,181 1,312,679 1,270,993 1,107,918

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 23,933,880 18,859,055

燕麦 1,855 7,520

大麦 　 142,725 122,992

玉米 17,999,323 9,256,497

高粱 1,647,395 1,157,117

大豆 36,882,556 31,194,856

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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