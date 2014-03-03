USDA报告：2月27日止当周美国农作物出口检验报告(表)

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透3月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 02/27/2014 02/20/2014 02/20/2014 02/28/2013
初值 修正值 前值
小麦 609,867 482,430 427,239 678,878
燕麦 0 0 0 73
大麦 0 2,096 2,096 696
玉米 1,044,300 804,464 791,947 411,424
高粱 79,532 5,657 5,657 43,942
大豆 984,181 1,312,679 1,270,993 1,107,918
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 23,933,880 18,859,055
燕麦 1,855 7,520
大麦 142,725 122,992
玉米 17,999,323 9,256,497
高粱 1,647,395 1,157,117
大豆 36,882,556 31,194,856
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)