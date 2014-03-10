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货币新闻 | 2014年 3月 11日 星期二 02:09 BJT

更正(官方)-USDA报告：3月6日止当周美国农作物出口检验报告(表)

(表格内大豆出口检验量应为“1,079,967”吨，非“1,505,206”吨，并对年度迄今量做出相应更正。)

路透3月10日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 03/06/2014 02/27/2014 02/27/2014 03/07/2013

初值 修正值 前值

小麦 429,081 609,867 609,867 780,887

燕麦 0 0 0 58

大麦 　 299 0 0 8,989

玉米 933,974 1,057,113 1,044,300 369,435

高粱 183,149 79,532 79,532 26,935

大豆 1,079,967 986,702 984,181 484,875

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 24,362,961 19,639,942

燕麦 1,855 7,578

大麦 　 143,024 131,981

玉米 18,946,600 9,625,932

高粱 1,830,544 1,184,052

大豆 37,965,044 31,679,731

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军；审校 母红)
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