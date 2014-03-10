更正(官方)-USDA报告：3月6日止当周美国农作物出口检验报告(表)

上海车展：起亚汽车高管称将很快宣布在印度建立首个工厂的计划
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
(表格内大豆出口检验量应为“1,079,967”吨，非“1,505,206”吨，并对年度迄今量做出相应更正。)
路透3月10日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 03/06/2014 02/27/2014 02/27/2014 03/07/2013
初值 修正值 前值
小麦 429,081 609,867 609,867 780,887
燕麦 0 0 0 58
大麦 299 0 0 8,989
玉米 933,974 1,057,113 1,044,300 369,435
高粱 183,149 79,532 79,532 26,935
大豆 1,079,967 986,702 984,181 484,875
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 24,362,961 19,639,942
燕麦 1,855 7,578
大麦 143,024 131,981
玉米 18,946,600 9,625,932
高粱 1,830,544 1,184,052
大豆 37,965,044 31,679,731
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军；审校 母红)
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1